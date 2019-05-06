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Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na flaş teklif

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları' olduğunu iddia ettiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter'dan seslenerek, "Canan hanım, sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve fotoğrafta photoshop kullandığımı iddia et" dedi.

Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na flaş teklif

Gökçek, Twitter hesabından "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" diyerek bir video paylaşmış ve Kaftancıoğlu için "Bence CHP'li değil HDP'li. Ciddi bir eylemci. Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları var. Böyle birinin bir PKK'lıya sahip çıkması doğal. Canan Kaftancıoğlu'nu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan CHP böyle bir kişiyi nasıl il başkanı kabul ediyor, Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor?" iddiasında bulunmuştu.

Gökçek'e yanıt veren Kaftancıoğlu, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki" demişti.
Söz konusu fotoğrafın Kaftancıoğlu'na ait olduğu iddiasını sürdüren Gökçek, yine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gökçek, "Canan Hanım sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve photoshop fotoğraf kullandığımı iddia et. Gezi fotoğrafını mahkemeden bilirkişiye göndertelim. Fotoğraf photoshop ise özür dileyeceğim. Fotoğraf gerçek ise seni Gezi davasına ilave etsinler mi? Hadi cevap ver" ifadelerini kullandı.

Üşenmeyip Kaftancıoğlu'nun yeni fotoğraflarına baktığını söyleyen Gökçek, "Tesadüfe bak, Gezi militanı da saçlarını senin gibi soldan ayırmış. Gözleri de senin gibi kahverengi. Ne tesadüf değil mi? Hadi lütfen beni kırma. Yüklü bir tazminat davası açsana" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
melih gökçek canan kaftancıoğlu gezi parkı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
parsel parsel ler bitiki
vicdanıyla hür iradesi arasına sıkışmış, İslam dininin emrettiği "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" hadis-i şerifine mualif davranıyorsunuz. konuşamıyorsunuz yalnızca sağa sola saldırıyorsunuz.Yerinizde olmak istemem.
Bu parselci parsel parsel satmaktan hesap vermiyorsa bu fetocu 2009 da mansur baskan icin ergenekoncu yakistirmasi yapiyordu bu fetocu hirsiz neden hesap vermez ey adalet seni yok edenin kalibinakym
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