Melih Gökçek'ten Cem Yılmaz’a destek çıkan Şahan Gökbakar için sert ifadeler: Yapma, haddini bil

Komedyen Şahan Gökbakar, İmam Halil Konakçı’nın komedyen Cem Yılmaz’ın esprilerine gülenlerin dinden çıkacağı yönündeki sözleriyle ilgili gönderme yapan bir açıklama yaptı.

"YAPTIĞIM MİZAH HELAL SERTİFİKALIDIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan Gökbakar, “Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz” ifadelerini kullandı.

"TAHRİK ETME HADDİNİ BİL"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımıyla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayan Melih Gökçek, Recep İvedik filminden bir kareyi de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

''Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin…

İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme…

Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. yapma… Haddini bil..."

NE OLMUŞTU?

Daha önce sanatçılar, dövme yaptıranlar ve kıyafetleri yüzünden kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan imam Halil Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" demişti.

CEM YILMAZ'DAN İMAM'A YANIT

Gündem olan videonun ardından Twitter’da TT olan Cem Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, “2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” diye yazdı.



