SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Melih Mahmutoğlu bir yıl daha Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile 1 yıl daha sözleşme imzaladığını açıkladı.

Melih Mahmutoğlu bir yıl daha Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko, 2013-14 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten kaptanı Melih Mahmutoğlu ile 1 yıl daha anlaşma sağladığını duyurdu.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Melih Mahmutoğlu bir yıl daha Fenerbahçe Beko’da! 1

Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş olan takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra yedi Türkiye Ligi, beş Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Adını şanlı Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırmış olan kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benfica Orkun Kökçü'nün yerini o isimle doldurdu!Benfica Orkun Kökçü'nün yerini o isimle doldurdu!
Beşiktaş'ta operasyonun adı: Gedson FernandesBeşiktaş'ta operasyonun adı: Gedson Fernandes
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Beko son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

DEM Parti için logo ve isim iddiası!

DEM Parti için logo ve isim iddiası!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Beşiktaş'ta operasyonun adı: Gedson Fernandes

Beşiktaş'ta operasyonun adı: Gedson Fernandes

Benfica Orkun Kökçü'nün yerini o isimle doldurdu!

Benfica Orkun Kökçü'nün yerini o isimle doldurdu!

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Anlaşma hazır...

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Anlaşma hazır...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.