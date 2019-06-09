Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a küfür yorumu: Taraftarın vardır bir bildiği

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes'i 56-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe’de Başantrenör Zeljko Obradovic, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli koç, “Bu sene Anadolu Efes’le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir şey anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız” dedi.

Obradovic, bir basın mensubunun, bu maçın Euroleague Final-Four’un bir intikamı olup olmadığı sorusuna ise, “Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz” yanıtını verdi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’nın, ‘Ülker Spor Salonu’na gitmeyebilirim’ açıklaması hakkında ise, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes’e saygılı olmaya davet ediyorum” yorumunda bulundu.