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Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a küfür yorumu: Taraftarın vardır bir bildiği

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.06.2019 19:40 | Son Güncelleme

Anadolu Efes galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu ise Ergin Ataman’a yapılan tepkiyle ilgili olarak, "Bunu tasvip etmiyorum ama Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri. Herkese böyle davranmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a küfür yorumu: Taraftarın vardır bir bildiği

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes'i 56-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe’de Başantrenör Zeljko Obradovic, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli koç, “Bu sene Anadolu Efes’le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir şey anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız” dedi.

Obradovic, bir basın mensubunun, bu maçın Euroleague Final-Four’un bir intikamı olup olmadığı sorusuna ise, “Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz” yanıtını verdi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’nın, ‘Ülker Spor Salonu’na gitmeyebilirim’ açıklaması hakkında ise, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes’e saygılı olmaya davet ediyorum” yorumunda bulundu.

MELİH MAHMUTOĞLU: TARAFTARIN VARDIR BİR BİLDİKLERİ

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ise karşılaşma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Sadece bir maçı kazandık. Avantalı durumdayız. Salı günü de aynı şekilde oynayacağız. Final-Four’daki mücadelemiz bize yakışan mücadele değildi. Bunun bilincinde sahaya çıktık ve galibiyet adlık. 2-0 yapmak için aynı coşkuyla sahada olacağız. Gerçek Fenerbahçe resmini gösterdik bu akşam.”

Mahmutoğlu, Ataman’a yapılan tezahüratlar hakkında ise, “Biz basketbolcuyuz. Sahaya ne yansıması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri, herkese böyle davranmıyorlar. Bunu tasvip etmiyorum” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko zeljko obradovic melih mahmutoğlu

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