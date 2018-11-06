Melih Mahmutoğlu ve Cenk Renda'dan Koray Şener'in ailesine ziyaret

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ile menajeri Cenk Renda, Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tribünde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şener ailesinin Kocaeli'de bulunan evinde gerçekleşen ziyarette, Melih Mahmutoğlu ve Cenk Renda'nın yanı sıra, basketbol operasyonları direktörü Defne Patır ile medya sorumlusu İlker Üçer'in de yer aldığı belirtildi.
Anne Gülümser Şener, baba Rıfat Şener ve Koray'ın kardeşleriyle bir araya gelen Melih Mahmutoğlu ile Cenk Renda'nın, yaşadıkları üzüntüyü dile getirip, taziyelerini ilettikleri vurgulandı.
Öte yandan, aile fertlerine, sarı-lacivertli takımın tüm oyuncularının imzaladığı, Koray Şener yazılı 41 numaralı Fenerbahçe Basketbol Takımı forması takdim edildiği aktarıldı.
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