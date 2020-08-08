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Melih Şendil'den özür mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 08.08.2020 23:38 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından yaptığı cinsiyetçi yorumlarla tepki çeken spor spikeri Melih Şendil, geri adım attı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dileyen Şendil, "Niyetimi aşan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim" ifadesini kullandı.

Melih Şendil'den özür mesajı

Melih Şendil, yayıncı kuruluştaki maç sonu programında Real Madrid'in giydiği pembe formasını eleştirdiği konuşmasında, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" şeklinde konuşmuştu.

"Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız" diyen Şendil, "Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" diye konuştu. Programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu da, Şendil'e "Ben de yaptırmam" şeklinde yanıt verdi.

"NİYETİMİ AŞAN YORUMLAR NEDENİYLE ÖZÜR DİLERİM"

Bu sözler nedeniyle sosyal medyada ve spor camiasında tepki toplayan Şendil, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başta kadınlardan olmak üzere tüm izleyicilerden özür diledi.

Şendil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cinsiyet ayrımcılığına her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani sıra, başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki "Maç Sonu" programında yaptığım niyetimi aşan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim."

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