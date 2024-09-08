Melike Şahin'den gözyaşları içinde 'Narin' tepkisi! Ağlama diyen seyirciye fena kızdı: Sana sormayacağım

Kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren Diyarbakır'da didik didik aranan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri ağaç dalları ve taşlarla örtülü halde bulundu. Olaya ilişkin soruşturmada anne Güran da dahil olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinden sonra birçok ünlü isim sosyal medyada tepkilerini göstermiş ve paylaşımlar yapmıştı. Minik Narin için üzgünlüğünü dile getiren ünlü isimlerden biri de şarkıcı Melike Şahin oldu. Konser sırasında duygusallaşıp sahneden ağlamaya başlayan Şahin, "Bu duygusallığım için üzgünüm ama bunu sizden saklayamam." dedi.

'AĞLAMA' DEYİNCE FENA KIZDI

Seyircilerden biri "ağlama" diye bağırınca Melike Şahin, "Sana sormayacağım ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım." dedi. Bu sözlerin ardından seyirciler büyük bir coşku ile alkış tuttu.

Daha sonra konuşmasına yine gözyaşları içinde devam eden Melike Şahin, "Üzgünüm, hüzünlüyüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Sizin de modunuzu çok düşürmek istemiyorum. Bunu yapanlarında bunu görüp sessiz kalanların da bu dünyada ve diğerinde şimdi içimin yandığı kadar yüz katı yanmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seyirci tekrar Şahin'i alkışladı.