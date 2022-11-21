Melis İşiten’den Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında açıklama! “Sergen’in bilinci…”

Baş Belası isimli tiyatro oyunu için turneye çıkan oyuncuları taşıyan minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın yer aldığı ekipten üç kişi hayatını kaybetti. İşiten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sergen Deveci ile fotoğrafını paylaştı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Melis İşiten paylaşımında, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz… Sergen’in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum." dedi.



İşiten kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ile de paylaşım yaptı. Ünlü isim paylaşımında, "İyi olacağız" dedi.



Bir paylaşım daha yapan Melis İşiten, "Buna yazamam bir şey... Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti" açıklamasında bulundu.



