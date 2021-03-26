Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler.

Melis İşiten'in oynadığı diziler araştırılıyor. Son olarak Maraşlı dizisi ile ekranlara gelen Melis İşiten, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Canlandırdığı Dilşad karakteri ile dikkat çeken ünlü oyuncu hakkında arama motorları üzerinden Melis İşiten kimdir ve kaç yaşındadır? sorularına da yanıt aranıyor. İşte, Melis İşiten hakkında merak edilenler...

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

29 Haziran 1992 yılında dünyaya gelen Melis İşiten Yeditepe Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Tiyatro, dizi, film oyunculuğu yapan Melis İşiten, ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Reaksiyon, Evli ve Öfkeli, Yedi Güzel Adam gibi dizilerinde rol alan Melis İşiten Kendisi gibi oyuncu olan eşi Uraz Kaygılaroğlu ile de Yedi Güzel Adam dizi setinde tanışmıştır. Çift 2014 yılında Büyükada’daki Aya Nikola Otel’de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. 2016 yılının Kasım ayında Melis ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinin bebekleri Ada dünyaya gelmiştir. Çift 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştır.

