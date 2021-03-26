MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler.

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler.

26.03.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melis İşiten gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. 31 yaşındaki güzel oyuncunun oynadığı diziler ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oyuncu koçluğu da yapan İşiten'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte, Melis İşiten'in hayatı...

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler.

Melis İşiten'in oynadığı diziler araştırılıyor. Son olarak Maraşlı dizisi ile ekranlara gelen Melis İşiten, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Canlandırdığı Dilşad karakteri ile dikkat çeken ünlü oyuncu hakkında arama motorları üzerinden Melis İşiten kimdir ve kaç yaşındadır? sorularına da yanıt aranıyor. İşte, Melis İşiten hakkında merak edilenler...

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

29 Haziran 1992 yılında dünyaya gelen Melis İşiten Yeditepe Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Tiyatro, dizi, film oyunculuğu yapan Melis İşiten, ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ekran Resmi 2021-03-26 00.29.25

Reaksiyon, Evli ve Öfkeli, Yedi Güzel Adam gibi dizilerinde rol alan Melis İşiten Kendisi gibi oyuncu olan eşi Uraz Kaygılaroğlu ile de Yedi Güzel Adam dizi setinde tanışmıştır. Çift 2014 yılında Büyükada’daki Aya Nikola Otel’de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. 2016 yılının Kasım ayında Melis ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinin bebekleri Ada dünyaya gelmiştir. Çift 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Ünlü oyuncu koronadan hayatını kaybettiÜnlü oyuncu koronadan hayatını kaybetti
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor'da Çağrı ile Batuhan gerginliği! "Adım adım her şeyi planlamış"

Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronadan hayatını kaybetti

Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak? İşte Barbaros dizisinin oyuncuları

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak?

Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Fırat kimdir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.