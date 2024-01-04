Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük beğenin toplayan oyuncu Melis Sezen tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisi Atilla Bingöl'ün ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye almasıyla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Sezen paylaşımlarıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

İlginç dansları, iddialı tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen son olarak Elle dergisi için pozlar verdi.

Dünyada bir süredir yayılan külot modasına uyan Melis Sezen kapak için ilginç pozlar verince sosyal medyanın da diline düştü.

Oyuncunun pozunu görenler "Zarafetten uzak olmuş", "Çok saçma bir poz", "Bu poza neden gerek duydunuz?", "Hiç hoş değil" yorumlarında bulundu.





