Glen Powell ve Sydney Sweeney ateşli duş sahnesiyle olay oldu! Kamera arkası fikir verince sinirlendi

Glen Powell ve son dönemde iddialı pozlarıyla gündeme gelen Sydney Sweeney "Anyone But You" filminde başrolde. Filmde birbirlerinden nefret etmelerine rağmen bir ilişkiye başlayan çiftin hikâyesi anlatılıyor.

Filmde ateşli sahneler de dikkat çekiyor. Glen Powell ve Sydney Sweeney filmin bir kısmında beraber duşa da giriyor. Ateşli sahnelere dair yakışıklı oyuncu itiraflarıyla dikkat çekti.

Glen Powell açıklamasında "O sahneyi çekerken, başka insanlar da o sahnede ne yapmamız gerektiği konusunda fikir yürütüyordu. Ben de 'Ekip üyelerinin seksi bir duş sahnesini nasıl yapmam gerektiği konusunda fikir beyan etmelerinden hoşlanmıyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

Kendisini ve Sydney'in köpüklü çıplak sahnesini izleyen düzinelerce göz hakkında da gerilen Glen onların yanında olmayı biraz garip bulduğunu sözlerine ekledi.