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  4. A101 Aldın Aldın Kataloğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken Samsung elektrikli süpürgeyi inceledik

A101 Aldın Aldın Kataloğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken Samsung elektrikli süpürgeyi inceledik

03.01.2024 17:19 | Son Güncelleme:
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A101'in 4 Ocak Perşembe İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge olarak karşımıza çıktı. a101.com.tr İnternete Özel Aldın Aldın fırsatları kapsamında 4 Ocak Perşembe tarihinden itibaren satışta olan ürünü bu içeriğimizde sizin için inceledik. İşte detaylar!

A101 Aldın Aldın Kataloğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken Samsung elektrikli süpürgeyi inceledik

Son teknoloji elektrikli süpürgeler; yüksek performansları, kullanım kolaylıkları ve daha temiz bir ortam sağlama yetenekleriyle oldukça popüler. Piyasada birçok markaya ait model model elektrikli süpürge olsa da bazı cihazlar, rakiplerine fark atarak öne çıkıyor. Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge de onlardan biri!

En büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in 4 Ocak Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nda dikkat çeken bu ürün, uygun fiyatıyla çoğu kişinin ilgisini çekti. Biz de sizin için Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge'yi inceledik.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

4 Ocak 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu duyurmuştuk!

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

Katalogtaki ilgi çeken ürünlerden biri de Samsung Cyclone Süpürge VC07R302MVB/TR oldu!

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Katalog'ta uygun fiyatıyla dikkat çeken Samsung Cyclone Süpürge'nin özellikleri, performansı merak konusu olunca biz de sizin için cihazı detaylı bir inceledik. İşte detaylar!

Samsung Cyclone Süpürge VC07R302MVB/TR, Mavi

Adsız tasarım - 2024-01-03T170356.951

Cihazın öne çıkan özellikleri

  • CycloneForce teknolojisi: Yüksek hava-haddeleme gücüyle döküntüleri ve tozları daha iyi yakalar ve filtreleri temizler.

  • 2’si 1 arada fırça: Süpürge, yer fırçası ve köşe fırçası olmak üzere iki farklı fırçaya sahiptir. Bu sayede zeminlerde, halılarda, mobilyalarda ve köşelerde kullanılabilir. Motorlu turbo fırça, derinlemesine temizlik sağlar ve tüylü halıları, koltukları ve diğer zorlu yüzeyleri özenle temizler.

  • H13 Hepa filtre: Yüksek verimli H13 Hepa filtresi tozları %99,9 oranında tutar ve temiz hava çıkışı sağlar. Bu da alerjenlere ve toz akarlarına karşı daha sağlıklı bir ortam sunar.

  • Büyük toz haznesi: İki litre toz haznesi, daha uzun süre temizlik yapmanıza olanak tanır ve sık sık boşaltma ihtiyacını azaltır.

  • İdeal manevra kabiliyeti: 360 derece dönen tekerlekleri sayesinde zorlu alanlara kolayca erişebilir. Ayrıca 8 metre uzunluğundaki kablo, daha geniş bir temizleme alanı sunar.

  • Ergonomik tasarım: Hafif ve kullanımı kolay olan bu süpürge modeli, uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlar.

  • 750 Watt güç: Yüksek emme gücüyle etkili bir temizlik sağlar.

  • Ses seviyesi: 80 dB'de çalışarak sessiz bir temizlik deneyimi sunar.

  • Şık ve modern bir tasarıma sahip olan bu süpürge, her türlü ev dekoruna uyum sağlar.

  • Halılar, zeminler, parke, döşemeler ve daha fazlası için uygundur.

Bu özellikleriyle Samsung Cyclone Süpürge VC07R302MVB/TR, etkili ve verimli bir temizlik deneyimi sunar.

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