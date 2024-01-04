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  4. Fiyatı 3 bin 899 TL'ye düştü! Özel taban teknolojisi, hakiki deri materyaliyle öne çıkan Camper ayakkabı indirimde

Fiyatı 3 bin 899 TL'ye düştü! Özel taban teknolojisi, hakiki deri materyaliyle öne çıkan Camper ayakkabı indirimde

04.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Hakiki deri, rahat, şık tasarımlı bir ayakkabı arıyorsanız Camper Pelotas Ariel tam da size göre! Yenilikçi Pelotas taban sistemiyle yer çekimine meydan okuyan ve adımlarınıza ekstra destek sağlayan bu ayakkabı Günün Fırsatları'na özel 2100 TL indirimle sizleri bekliyor. Kullanıcılarından tam not alan ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 3 bin 899 TL'ye düştü! Özel taban teknolojisi, hakiki deri materyaliyle öne çıkan Camper ayakkabı indirimde

Her adımınızda kendinizi özgür hissetmek mi istiyorsunuz? Hem günlük hem spor aktivitelerinizde rahatlıkla kullanacağınız bir ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Yanıtınız "Evet!" ise Camper Pelotas Ariel, tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçim olabilir. Daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir rahatlık hissi yaşamak ve stilinizi bir adım ileriye taşımak istiyorsanız, şimdi bu ayakkabıyı incelemenin tam zamanı! Camper Pelotas Ariel'deki 2100 TL'lik indirim fırsatını kaçırmayın ve ayakkabı dolabınıza yeni bir soluk katın. Sınırlı stoklarla sınırlı bir süre için geçerli olan bu indirimden yararlanmak için acele edin.

Hakiki deri materyaliyle öne çıkan: Camper Deri Spor Ayakkabı Pelotas Ariel, Erkek

Adsız tasarım - 2024-01-04T102247.515

Üst kısmında özel olarak işlenmiş deri malzeme kullanılan Camper Deri Spor Ayakkabı Pelotas Ariel'in taban kısmında hafiflik ve esneklik sağlamak için EVA köpük malzeme kullanılmıştır. Kauçuk tabana sahip ayakkabı, %58 deri %42 kumaş materyalden oluşuryor. Camper'in özel teknolojisi olan "Pelotas" taban sistemi ayakkabıya ekstra konfor, dayanıklılık ve stabilite sağlar. Şık ve modern tasarımıyla günlük kullanıma uygun bir ayakkabıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon’dan yaptığım ilk alışveriş. Hızlı teslimat ve uygun fiyata bu kalite mükemmel."

  • "Hem çok şık, hem çok rahat."

  • "Başka platformda ayakkabının siyah olanını almıştım, konforlu ve güzel modeli var fakat rengi beklediğimden açık çıktı. Amazon indirimi de alışverişi de çok daha iyi ve başarılı."
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Bu içerik 4 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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