MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle dans etti! "Frikik verecek diye korktum"

Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle dans etti! "Frikik verecek diye korktum"

01.12.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen siyah iddialı elbisesiyle dikkat çekti. Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle frikik vermekten korkmadan dans etti. O anlar sosyal medyayı salladı.

Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen bir markanın yüzü oldu. Kerem Bürsin ile markanın Miami'deki galasına giden Sadakatsiz'in Derin'i iddialı bir kıyafet seçimi yaptı.

Derin bacak dekoltesi tercih eden Sezen galada oyuncu Carlos Ponce ile dans etti. Frikik verme korkusu olmadan dans eden güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

1

Güzel oyuncunun dansını görenler "Frikik verecek diye korktum" yorumlarında bulundu.

Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Şikayet yağınca... Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Şikayet yağınca...

Gecede Sadakatsiz dizinde Asya'ya hayat veren Cansu Dere de yer aldı.

Ekran Alıntısı

GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLMUŞTU

Melis Sezen geçtiğimiz aylarda muhteşem beyaz elbisesiyle olay olmuştu. Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı. Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alev Hemşire'yi şimdi görün! Son hali şaşırttıAlev Hemşire'yi şimdi görün! Son hali şaşırttı
Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!
Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Kerem Bürsin ele karakteri kelebe

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.