Melis Sezen gelinlikli pozlarını paylaştı! "Bu nasıl bir güzellik"

Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile nefes kesen Sezen gelinlik giyerek poz verdi.

Dizide Deva karakterine hayat veren Melis Sezen yeni bölümde Murat Ünalmış’ın canlandırdığı Gülcemal ile nikah masasına oturacak.

Sosyal medya hesabından gelinlikli paylaşım yapan Sezen’in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin takipçileri "Bu nasıl bir güzellik", "Çok güzelsin", "Gelin hanım" yorumunda bulundu.

26 yaşındaki Sezen’in paylaşımını beğenenler arasında Sümeyye Aydoğan ve Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.

