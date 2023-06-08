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Melis Sezen gelinlikli pozlarını paylaştı! "Bu nasıl bir güzellik"

08.06.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Gülcemal’de rol alıyor. Dizide Deva karakterine hayat veren Sezen sosyal medya hesabından gelinlikli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü isme adeta beğeni yağdı.

Melis Sezen gelinlikli pozlarını paylaştı! "Bu nasıl bir güzellik"

Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile nefes kesen Sezen gelinlik giyerek poz verdi.

Dizide Deva karakterine hayat veren Melis Sezen yeni bölümde Murat Ünalmış’ın canlandırdığı Gülcemal ile nikah masasına oturacak.

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Sosyal medya hesabından gelinlikli paylaşım yapan Sezen’in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

melis-sezen-gelinlikli-poz

Ünlü ismin takipçileri "Bu nasıl bir güzellik", "Çok güzelsin", "Gelin hanım" yorumunda bulundu.

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26 yaşındaki Sezen’in paylaşımını beğenenler arasında Sümeyye Aydoğan ve Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.

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