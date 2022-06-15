Melis Sezen göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla büyüledi! "Disney prensesi gibisin"

Güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu olmaya devam ediyor. Son olarak Disney Plus gecesi için giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle pozlarını sergileyen güzel oyuncuya yorum yağdı. Takipçileri Melis Sezen'in bu pozlarına "Disney prensesi gibi olmuşsun" dedi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ YÜREK HOPLATTI

Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken sempatik oyuncu Melis Sezen, cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Son olarak Disney Plus için düzenlenen etkinlik gecesine katılan ve o geceye giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle damga vuran güzel oyuncu göz kamaştırdı.

Melis Sezen'in derin dekolteli pozlarına takipçileri kayıtsız kalamayarak beğeni ve yorum yağdırdı.

KÜLOTLU ÇORABIYLA VERDİĞİ POZLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde derin bacak dekoltesini sergileyen Melis Sezen, külotlu çorabıyla verdiği pozlarla adeta damga vurmuştu.

Düzgün fiziği ve fotojenikliğiyle mest eden güzel oyuncunun o paylaşımları takipçilerini büyülemişti.





