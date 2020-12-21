Melis Sezen'in olay yükselişi! İlk 100'de yer alan tek Türk

Sadakatsiz dizisinde fırtınalar estiren ünlü oyuncu Melis Sezen, yükselişe geçti. Sadakatsiz'de Derin'i canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, IMDB Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci oldu.

Kariyerinde oldukça başarılı bir yükselişte olan Sezen, büyük bir hayran kitlesini de peşinden sürüklüyor.

İLK 100'DE YER ALAN TEK TÜRK

Son olarak, Melis Sezen IMDB Starmetre sıralamasında tüm dünyada 11 milyon isim arasında 60'ıncı olarak Türk oyuncular arasında birinci oldu. Geçtiğimiz sene de 84'üncü olarak sıralamaya girmeyi başaran Sezen, yeni listede ilk 100'de yer alan tek Türk oyuncu oldu.



