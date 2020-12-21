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Melis Sezen'in olay yükselişi! İlk 100'de yer alan tek Türk

21.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Melis Sezen'in olay yükselişi! İlk 100'de yer alan tek Türk

Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, IMDB sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci oldu.

Sadakatsiz dizisinde fırtınalar estiren ünlü oyuncu Melis Sezen, yükselişe geçti. Sadakatsiz'de Derin'i canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, IMDB Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci oldu.

Kariyerinde oldukça başarılı bir yükselişte olan Sezen, büyük bir hayran kitlesini de peşinden sürüklüyor.

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İLK 100'DE YER ALAN TEK TÜRK

Son olarak, Melis Sezen IMDB Starmetre sıralamasında tüm dünyada 11 milyon isim arasında 60'ıncı olarak Türk oyuncular arasında birinci oldu. Geçtiğimiz sene de 84'üncü olarak sıralamaya girmeyi başaran Sezen, yeni listede ilk 100'de yer alan tek Türk oyuncu oldu.

Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler neler?Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler neler?


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