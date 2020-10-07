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Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler neler?

07.10.2020 21:14 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler neler?

Ekranların heyecanla beklenen ve başrollerinde Cansu Duru ile Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Şimdi, izleyiciler tarafından Sadakatsiz Derin karakteri araştırılmaya başlandı. Melis Sezen’in canlandırdığı karakter sonrası ünlü isimle ve Sadakatsiz dizisi Derin karakteriyle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Kanal D ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Sadakatsiz ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un rol aldığı dizi ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle dizide Sadakatsiz Derin karakteri dikkat çekiyor. Sadakatsiz dizisi Derin karakteri Melis Sezen tarafından canlandırılıyor. Peki, Melis Sezen kaç yaşında? Melis Sezen nereli? Melis Sezen oynadığı diziler neler? İşte ünlü oyuncu ve dizideki karakter hakkında tüm merak edilenler...

SADAKATSİZ DİZİSİ DERİN KİMDİR?

Melis Sezen tarafından canlandırılan Sadakatsiz dizisi Derin karakteri 24 yaşında ve Tekirdağ’da doğup büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı bitirmiş olan karakter bazen göklerde bazen de diplerde gezen birisi olarak biliniyor. Evin tek kızı olması, önceden belediye başkanı olan şimdi de güçlü bir iş adamı olan babasının herkes tarafından tanınması ve saygın bir aileden gelmesi nedeniyle ruhu sıkışıyor. Prenses gibi büyümüş olan karakterin erkek kardeşinden farklı olarak üzerine fazlasıyla düşülmüş.

Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler neler?

Oldukça sıcak, açık sözlü, kıpır kıpır, enerjik ve eğlenmeyi seven bir karakter olan Derin’in bir atölyesi bulunuyor. Derin karakteri atölyesinde tasarımlar yapıyor, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp satışını gerçekleştiriyor. Ancak işini yalnızca bir hobi olarak görüyor. Ailesi ile mükemmel bir ilişkisi olmayan Derin’e, ailesinin varlığı içten içe oldukça güven veriyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

2 Ocak 1997 doğumlu olan Melis Sezen yaş olarak şu anda 23 yaşında. İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu, kariyerinde ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide rol aldı. Bu dizinin ardından ise Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğu deneyimini ise Leke dizisinde gerçekleştirdi. Sevgili Geçmiş dizisinde de başrol oynayan Sezen, dizi projelerine ek olarak sinema filmlerinde de rol aldı. 2018 yılında gösterime giren ve oldukça beğenilen Bizim İçin Şampiyon adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. Aynı sene Dünya Hali ve Tilki Yuvası isimli filmlerde oynadı. Aynı zamanda 2019 senesinde Mahsun Kırmızıgül tarafından yönetilen Mucize 2: Aşk isimli filmde de rol aldı. Melis Sezen dizileri içinde Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi de bulunuyor. Sadakatsiz dizisindeki rolünden önce ise Ya İstiklal Ya Ölüm adlı TRT1 dizisinde Nazan karakterine hayat verdi.

İstanbul Silivri’de dünyaya gelen ünlü isim liseyi Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi’nde okudu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni, annesi ise Selanik, Yunanistan göçmeni olan Sezen’in bir erkek kardeşi bulunuyor. Sezen, bir röportajında annesinin kendisindeki yeteneği ve ilgiyi fark edip Sezen’i Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını anlatıyor. 12 yaşından beri drama eğitimi alan ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de bir sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. Üniversitesi eğitimini ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde tamamladı.

Sezen aynı zamanda uzun süredir beklenen ve çok sayıda rapçinin rol aldığı ve hayatı rap olanların hikayesinin anlatıldığı Kovala isimli sinema filminde de rol aldı. Filmin 17 Nisan 2020 tarihinde vizyona girmesi bekleniyordu ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelendi. Filmle ilgili olarak yeni güncel vizyon tarihine dair yapılacak açıklamalar bekleniyor. Melis Sezen boy ve kilo olarak da rol aldığı dizilerin ardından sıklıkla araştırılıyor. 1.69 metre olan ünlü oyuncu 54 kilo ve aynı zamanda yay burcu.

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