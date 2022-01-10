Melis Sezen 'Maske Kimsin Sen?' için iddialı seçimler yapıyor! Kıyafetlerinin fiyatı gündemde

Fox'ta yayınlanan ve ilk günden beri tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen? yarışmasında boy gösteren oyuncu Melis Sezen program için yaptığı kıyafet seçimleriyle ilgi çekiyor.

Daha önce ceket ve pantolonunun fiyatıyla gündeme gelen Sezen cekete 25.590 TL,pantolona ise 10.000 TL ödemişti. Melis Sezen 'Maske Kimsin Sen?' için yine iddialı bir seçim yaptı. Ceket-etek kombini yapan Sadakatsiz'in Derin'inin üzerinde taşıdıklarının fiyatı yine gündeme geldi.

KIYAFETLERİNİN FİYATI OLAY

Etek için 6.729 TL ceket için ise 20.603 TL ödediği iddia edilen Melis Sezen'in bu harcamaları şoke etti. Bazı kullanıcılar ise sponsorlu olduğu için kıyafetlere para ödemediği görüşünde.

Melis Sezen'in bu tarzına dair takipçilerin bir kısmı ise "Dekoltesiz de güzel olabiliyormuşsun" yorumlarında bulundu.



