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Melis Sezen 'Maske Kimsin Sen?' için iddialı seçimler yapıyor! Kıyafetlerinin fiyatı gündemde

10.01.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen? yarışmasında jüri olan Melis Sezen program için iddialı seçimler yapmasıyla dikkat çekiyor. Sadakatsiz oyuncularından Sezen'in kıyafetlerinin fiyatı gündemde.

Melis Sezen 'Maske Kimsin Sen?' için iddialı seçimler yapıyor! Kıyafetlerinin fiyatı gündemde

Fox'ta yayınlanan ve ilk günden beri tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen? yarışmasında boy gösteren oyuncu Melis Sezen program için yaptığı kıyafet seçimleriyle ilgi çekiyor.

Daha önce ceket ve pantolonunun fiyatıyla gündeme gelen Sezen cekete 25.590 TL,pantolona ise 10.000 TL ödemişti. Melis Sezen 'Maske Kimsin Sen?' için yine iddialı bir seçim yaptı. Ceket-etek kombini yapan Sadakatsiz'in Derin'inin üzerinde taşıdıklarının fiyatı yine gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

KIYAFETLERİNİN FİYATI OLAY

Etek için 6.729 TL ceket için ise 20.603 TL ödediği iddia edilen Melis Sezen'in bu harcamaları şoke etti. Bazı kullanıcılar ise sponsorlu olduğu için kıyafetlere para ödemediği görüşünde.

'Maske Kimsin Sen?' jürisinde olan Melis Sezen'in deri pantolonunun fiyatı şoke etti'Maske Kimsin Sen?' jürisinde olan Melis Sezen'in deri pantolonunun fiyatı şoke etti

Melis Sezen'in bu tarzına dair takipçilerin bir kısmı ise "Dekoltesiz de güzel olabiliyormuşsun" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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