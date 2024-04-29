Melis Sezen soğuk havayı aldırış etmedi! Denize girdi

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer almıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

"HAVA BUZ GİBİ"

Sezen, soğuk havaya rağmen Silivri'de kıyafetleriyle denize girdi. Üzerinde montu, kazağı ve pantolonu olan oyuncu kendisni dalgalara bırakıp sırılsıklam oldu.

O anları Instagram hesabından paylaşan Melis Sezen'e takipçileri "Dikkat et hasta olacaksın", "Hava buz gibi" yorumunu yaptı.





