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Melis Sezen soğuk havayı aldırış etmedi! Denize girdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.04.2024 11:42
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Son olarak Gülcemal dizisinde rol alan Melis Sezen sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sezen, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu, soğuk havaya aldırış etmeden Silivri'de kıyafetleriyle denize girdi.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer almıştı.

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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

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"HAVA BUZ GİBİ"

Sezen, soğuk havaya rağmen Silivri'de kıyafetleriyle denize girdi. Üzerinde montu, kazağı ve pantolonu olan oyuncu kendisni dalgalara bırakıp sırılsıklam oldu.

O anları Instagram hesabından paylaşan Melis Sezen'e takipçileri "Dikkat et hasta olacaksın", "Hava buz gibi" yorumunu yaptı.

Vitrin


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Melis Sezen sosyal medya karakteri
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