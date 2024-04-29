Arka Sıradakiler'in Özge'siydi... Sevda Dalgıç son görüntüsüyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurarak, reyting rekorları kırmıştı.

Sevda Dalgıç, Arka Sıradakiler'deki Özge karakteriyle hafızalarda yer eden isimlerden biri oldu.

Dizinin renkli karakterler bugün dahi takip edilirken, Sevda Dalgıç'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü.

İmaj yenileyen Dalgıç, sarı olan saçlarını siyaha boyadı. Yeni hali görenleri şaşırtırken esmer hali için Dalgıç, "10 sene sarışın gittim. 10 sene böyle gider. Gözleri esmerliğe alıştı" dedi.

Dalgıç, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. "Biraz uzaklardayım" diyen oyuncu, dizi sektörüne menajer oyunları ve gruplaşma nedeniyle uzaklaşmak zorunda kaldığını açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, Dalgıç, şu anda sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verdiğini açıkladı.

"ESKİDEN DAHA FARKLIYDI"

Dalgıç, oyunculukla ilgili yaşadığı isyanı ise şöyle dile getirdi:

"Sağlıklıyım ve iyiyim. Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi veriyorum. Sektörde ise piyasa aynı kişiler üzerinden dönüyor. Sağlığa yöneldim. Herhalde menajer arkadaşlarla yakın olmak gerekiyor. Biraz sıkıntılı... Bülent Çetinaslan ve birçok arkadaşımın oyunculuğunu beğeniyorum ama iş bulamıyorlar. Döngü değişik. Eskiden daha farklıydı.

Eskiden castlar karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi o oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuğunu beğendiğim ve ekranda göremediğim çok isim var. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var."







