Melis Sezen, Türkiye'nin en seksi 10 kadınından biri olduğunu duyunca...

2024'ün sonuna yaklaşırken çeşitli anketler yapılıyor ve 'en'ler seçiliyor. Son olarak Onedio'nun yaptığı Türkiye'nin en seksi 10 kadını gündemdeydi.

Bu yıl en çok konuşulan isimlerden biri olan Melis Sezen de 2024 yılının en seksi ünlüleri arasında 4. oldu.

Deha dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melis Sezen İbrahim Selim'in bu konudaki sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Selim; "Son aldığımız bir bilgiye göre Türkiye'nin en seksi 10 kadınından biri seçilmişsin" dedi.

Melis Sezen ise "Evet öyleymiş ben de yeni gördüm, teşekkür ederim ne güzel" deyince İbrahim Selim "Peki ayna karşısına geçip evet haklılar falan gibi bir şey diyor musun?" dedi.



Melis Sezen ise "Öyleyim tabii ki her şeyiz zaten, seksiyim, güzelim o an nasıl hissediyorsam öyleyim" yanıtını verdi.