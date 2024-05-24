Melis Sezen 'Uyanış' notu ile paylaştı! Leopar desenli elbisesindeki detay dikkatlerden kaçmadı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Sezen, dizisinin sona ermesinin ardından sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

O DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Son dönemde ilginç dansları ile dikkat çeken Melis Sezen şimdi de Cannes pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Film festivali için kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim leopar desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Sezen'in 'Uyanış' notunu düştüğü pozları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Hiç olmamış', 'Elbisedeki o detay ne?', 'Dikkat çekmek için önüne taktığın şey ne?', 'Aksesuar olmamış gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.







