Melisa Döngel futbolcu aşkıyla görüntülendi! Dişini karıştırdığı anlar sosyal medyada dalga konusu oldu

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Döngel son olarak Kirli Sepeti dizisinde ekranlarda yer aldı.

Şimdilerde de yeni dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayan Melisa Döngel özel hayatıyla gündemde. Adı daha önce birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Melisa Döngel gönlünü Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile bir mekanda görüntülendi. MuhabirOnline tarafından ilk kez görüntülenen ikilinin o anları kısa sürede gündem oldu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Melisa Döngel'in sevgilisinin yanında dişini karıştırdığı anlar ise dillere düştü. Ünlü isme; 'Melisa sen neler yapıyorsun?', 'bu kadar da doğal olma' gibi yorumlar yapıldı.