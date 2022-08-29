Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti! "Ateş gibi yakıyorsun"

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya pozlarıyla göz önünde olan Melisa Döngel, son pozuyla kendine hayran bıraktı.

SON POZUYLA YIKTI GEÇTİ

Melisa Döngel siyah elbiseli pozuyla dudak uçuklattı.

Göğüs dekolteli ve mini elbiseli elbisesiyle olay oldu.

O poza, "Ateş gibi yakıyorsun", "Harikasın" yorumları geldi.

İşte Döngel'in dudak uçuklatan pozları...

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