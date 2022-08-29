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Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti! "Ateş gibi yakıyorsun"

29.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam, Sen Çal Kapımı, Bizim Hikaye gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz haftalarda tatil pozlarıyla bir hayli konuşulmuştu. Sosyal medyadan sık sık gönderi paylaşan Döngel, bu defa siyah elbisesiyle ortalığı yıktı geçti.

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti! "Ateş gibi yakıyorsun"

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya pozlarıyla göz önünde olan Melisa Döngel, son pozuyla kendine hayran bıraktı.

SON POZUYLA YIKTI GEÇTİ

Melisa Döngel siyah elbiseli pozuyla dudak uçuklattı.

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

Göğüs dekolteli ve mini elbiseli elbisesiyle olay oldu.

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

O poza, "Ateş gibi yakıyorsun", "Harikasın" yorumları geldi.

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

İşte Döngel'in dudak uçuklatan pozları...

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

Melisa Döngel göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle yıktı geçti!

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