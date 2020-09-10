Melisa Döngel'in sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti

Snob Magazin'in haberine göre; Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’in yakın arkadaşı Ceren’i canladıran Melisa Döngel, Erçel ile ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıkmıştı. Hande Erçel “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde rol aldığı dönem Ekin Mert Daymaz’la aşk yaşamıştı, Melisa Döngel de geçen yaz yakışıklı oyuncuyla aşk yaşayıp ayrılmıştı.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

1999 doğumlu olan Melisa Döngel oyunculuk kariyerine Elif dizisi ile başlamıştı. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı. 2014'de Elif dizisi ile oyunculuk hayatına başladı. Arka Sokaklar, Bizim Hikaye, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol almıştı. FOX tv'deki Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Melisa Döngel 174 cm ve 54 kilodur. Bizim Hikaye'deki Deniz karakteri ile beğenilen Melisa Döngel akrep burucudur. Ünlü oyuncu daha önce Bizim Hikaye dizisinde Deniz kakakterine hayat vermiştir. Arka Sokaklar'da Nil karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakteri ile dikkat çeken Melisa Döngel Elif dizisinde ise Süreyya karakterini canlandırdı.



Ayrıca ünlü oyuncu Ne Münasebet, Aşk Ağlatır ve Fazilet Hanımı ve Kızları dizilerinde yer aldı. FOX TV'de Sen Çal Kapımı dizisi ile ekran karşısına çıkan Melisa Döngel dizide Eda'nın arkadaşı Ceren'i canlandırmaktadır. Kerem Bursin, Anıl İlter, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal kapımı dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor.



