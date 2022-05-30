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Melisa Döngel'in yarı çıplak pozu olay oldu! "Melisa Monroe mi diyoruz?"

30.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 senesinin yaz aylarında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Melisa Döngel'den gelen sosyal medya paylaşımı olay oldu. Güzel oyuncunun üstsüz şekilde çekilip esmer haliyle verdiği poz adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Döngel'in yarı çıplak pozu olay oldu! "Melisa Monroe mi diyoruz?"

Daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ve İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşan Melisa Döngel'den yeni bir paylaşım geldi.

MELİSA DÖNGEL'İN ÜSTSÜZ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran 22 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, son olarak dizi için yaptığı veda paylaşımıyla çokça konuşulmuştu.

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Güzel oyuncudan bu defa üstsüz bir paylaşım geldi. Esmer haliyle çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Döngel'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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"MELİSA MONROE Mİ DİYORUZ?"

Döngel'in paylaşımına takipçilerinden ise "Melisa Monroe mi diyoruz?" "Bence esmer ol" gibi yorumlar geldi.

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İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan pozlarından bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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