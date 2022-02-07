Melisa Şenolsun eski aşkı Umut Evirgen ile pişti oldu! "Selam verdim düşman değiliz"

Masum Apartmanı dizisine dahil olan Melisa Şenolsun sessiz sedasız ayrıldığı Umut Evirgen ile bir mekânda pişti oldu. Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu kısa bir açıklama yaptı.

Melisa Şenolsun Milliyet'in haberine göre; “Kusura bakmayın alkollüyüm, Umut Bey’i gördüm denk geldim. Çok teşekkür ediyorum. 'Masumlar Apartmanı' dizim devam ediyor, hayatımda değişen bir şey yok bu yüzden sizin de koşturmanıza gerek yok” dedi.

Muhabirlerin “Aşk iddiaları çıkıyor hep sizin, hayatınızda biri var mı?” sorusuna Şenolsun, “Hayatımda kimse yok, size röportajımı verdim çok teşekkür ederim” diyerek kız arkadaşı ile birlikte uzaklaştı.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Güzel oyuncunun ardından mekandan çıkan Umut Evirgen’e; "Melisa Şenolsun ile pişti olması ve denk geldiniz mi?" sorulunca; Evirgen “Evet denk geldim, selam verdim tabii ki düşman değiliz" yanıtını verdi.

