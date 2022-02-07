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Melisa Şenolsun eski aşkı Umut Evirgen ile pişti oldu! "Selam verdim düşman değiliz"

07.02.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan Umut Evirgen ve eski aşkı Melisa Şenolsun bir mekânda pişti oldu. Evirgen sorular üzerine "Selam verdim düşman değiliz" derken güzel oyuncu ise "Umut Bey’i gördüm denk geldim" dedi.

Melisa Şenolsun eski aşkı Umut Evirgen ile pişti oldu! "Selam verdim düşman değiliz"

Masum Apartmanı dizisine dahil olan Melisa Şenolsun sessiz sedasız ayrıldığı Umut Evirgen ile bir mekânda pişti oldu. Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu kısa bir açıklama yaptı.

Melisa Şenolsun Milliyet'in haberine göre; “Kusura bakmayın alkollüyüm, Umut Bey’i gördüm denk geldim. Çok teşekkür ediyorum. 'Masumlar Apartmanı' dizim devam ediyor, hayatımda değişen bir şey yok bu yüzden sizin de koşturmanıza gerek yok” dedi.

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Muhabirlerin “Aşk iddiaları çıkıyor hep sizin, hayatınızda biri var mı?” sorusuna Şenolsun, “Hayatımda kimse yok, size röportajımı verdim çok teşekkür ederim” diyerek kız arkadaşı ile birlikte uzaklaştı.

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"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Güzel oyuncunun ardından mekandan çıkan Umut Evirgen’e; "Melisa Şenolsun ile pişti olması ve denk geldiniz mi?" sorulunca; Evirgen “Evet denk geldim, selam verdim tabii ki düşman değiliz" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Umut Evirgen
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