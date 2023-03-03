Melisa Şenolsun görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Atiye dizisindeki Cansu karakteri ve Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle adından söz ettiren ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Melisa Şenolsun, Cihangir'de görüntülendi.

Melisa Şenolsun, arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir kafede sohbet ederken objektiflere yansıdı.

Mekânın dış kısmında vakit geçiren Şenolsun, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince rahatsız oldu.

"İZİN ALDINIZ MI?" TEPKİSİ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Neden çekiyorsunuz?" diyerek, tepki gösteren Melisa Şenolsun, "Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz" yanıtını alınca bu kez de, "İzin aldınız mı?" çıkışında bulundu.

11 ilimizi etkileyen ve 45 binden fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından görüntülenmekten rahatsız olan Şenolsun, "Normal bir süreçte değiliz. Neden çekiyorsunuz? İzin aldınız mı?" şeklinde konuştu.



