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Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Melisa Şenolsun, Hello! dergisi için objektif karşısına geçti.

Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştiriyor

Atiye dizisindeki Cansu karakteri ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Melisa Şenolsun dizideki sevişme sahneleriyle gündem olmuştu. Güzel oyuncu bir dergi için yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Atiye dizisindeki rol arkadaşı Metin Akdülger ile birlikte Hello dergisinin yeni sayısına konuşan ve poz veren Melisa Şenolsun, ‘Oyunculuğun cazip yanı nedir?’ sorusunu şöyle yanıtladı:

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‘’Her şeyden önce özgürleşiyorsun. Öyle özgürleşiyorsun ki; kendi günlük problemlerinden uzaklaşıyorsun. . Kendi güncel sorunlarını öteleyebildiğin, unuttuğun bir alan.

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Yani başka biri olup başka bir şey yapman gerekiyor ve bunun bir sürü de metodu var. Seni kendi hayatından çekip nefes aldıran, özgürleştiren bir şey oyunculuk.’"


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Melisa Şenolsun, Melisa Şenolsun atiye,

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