Melisa Şenolsun tarzıyla beğeni topladı! Beline kadar dekolte

Masumlar Apartmanı ve Atiye dizisiyle son olarak ekranda olan oyuncu Melisa Şenolsun her daim iddialı! Sütyensiz hallerine gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumlarına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" diyerek sert çıkan güzel oyuncu yine tarzıyla gündemde.

Beline kadar inen sırt dekoltesi ve yandan verdiği göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu paylaşımlarına "Peki bu ne ciddiyet" notunu düştü.

Bir davete katılan Melisa Şenolsun'un güzelliğine bir bakan bir daha baktı.



İddialı tazıyla öne çıkan oyuncuya "Yine yakıyorsun" yorumları geldi.

