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Melisa Şenolsun tarzıyla beğeni topladı! Beline kadar dekolte

04.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Şenolsun iddialı tarzından ödün vermiyor. Güzel oyuncu son olarak sütyensiz tarzını beline kadar inen sırt dekoltesiyle tamamladı.

Melisa Şenolsun tarzıyla beğeni topladı! Beline kadar dekolte

Masumlar Apartmanı ve Atiye dizisiyle son olarak ekranda olan oyuncu Melisa Şenolsun her daim iddialı! Sütyensiz hallerine gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumlarına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" diyerek sert çıkan güzel oyuncu yine tarzıyla gündemde.

Beline kadar inen sırt dekoltesi ve yandan verdiği göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu paylaşımlarına "Peki bu ne ciddiyet" notunu düştü.

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Bir davete katılan Melisa Şenolsun'un güzelliğine bir bakan bir daha baktı.

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İddialı tazıyla öne çıkan oyuncuya "Yine yakıyorsun" yorumları geldi.

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Melisa Şenolsun Oyuncu rüya karakteri

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