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Melisa Şenolsun - Umut Evirgen aşkı bitti

16.08.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen, sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Melisa Şenolsun - Umut Evirgen aşkı bitti

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ilişkisini noktaladıktan sonra yine başka bir oyuncu olan Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin beraberlikleri sona erdi.

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Şenolsun ve Evirgen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İklili, henüz birlikte yer aldığı fotoğraflarını ise silmedi.
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Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Umut Evirgen
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