Melisa Şenolsun - Umut Evirgen aşkı bitti

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ilişkisini noktaladıktan sonra yine başka bir oyuncu olan Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin beraberlikleri sona erdi.

Şenolsun ve Evirgen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İklili, henüz birlikte yer aldığı fotoğraflarını ise silmedi.



Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.



