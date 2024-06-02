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Melisa Sözen Chaplin Dörtlüsü filmi için saçlarını pembeye boyattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 11:57
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Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Melisa Sözen film için imaj değiştirdi. Melisa Sözen Chaplin Dörtlüsü filmi için saçlarını pembeye boyattı.

Melisa Sözen Chaplin Dörtlüsü filmi için saçlarını pembeye boyattı

Ödüllü oyuncu Melisa Sözen, başrollerinde yer aldığı “Chaplin Dörtlüsü” filmi için saçlarını pembeye boyattı. Sözen, Harun Tekin ile birlikte kreatif yapımcı olarak da yer aldığı, Tufan Taştan'ın yönettiği film için yakında sete çıkacak.

Son dizisi Netflix'te yayınlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi ile büyük beğeni toplayan Sözen, proje sahibi olduğu bu işte de fark yaratacak bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Ekran Alıntısı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolünü oynadığı ve yapımcı olarak da yer aldığı Aile Yalanları oyunu ile de tiyatro sahnesinden kapalı gişe oynayan oyuncunun, yeni filmi de merakla bekleniyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda saçlarını kısacık kestirMiş ve bu hali de çok beğenilmişti.

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