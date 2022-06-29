Melisa Sözen'dan Harun Tekin'e duygusal mesaj!

Oyuncu Melisa Sözen ile Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin, uzun yıllardır aşk yaşıyor. Sözen ile mutlu birlikteliklerini sürdüren Tekin, dün 45 yaşına bastı.

"MUTLULUK VEREN HER ŞEY YANI BAŞINDA OLSUN"

Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sözen, gönderisine, "Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum." notunu düştü. Melisa Sözen'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.





