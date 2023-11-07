SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Melissa Vargas'ı bu kez bizim durdurmamız gerekecek... Milli oyuncu, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in grubuna düştü!

Melissa Vargas'ı bu kez bizim durdurmamız gerekecek... Milli oyuncu, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in grubuna düştü!

07.11.2023 08:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

13-17 Aralık'ta Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda temsilcilerimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği gruplar belli oldu.

Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Çin Ligi'nin ilk haftasında Vargas'ın formasını giydiği Tianjin, Shandong'u konuk etmişti. 3-0 sonuçlanan maçta takımının en çok sayı atan oyuncularından biri olan Melissa Vargas büyük alkış toplamıştı.

BİZİMLE EŞLEŞTİLER!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda temsilcilerimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, Melissa Vargas'ın formasını giydiği Tianjin Bohai Bank ile eşleşti.

TİANJİN BOHAİ BANK'IN EN SİLAHI MELİSSA VARGAS

6546542b80a0330704c4db0c

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Çin'e transfer olan Melissa Vargas, Çin ekibinin en güçlü silahı olarak dikkat çekiyor. Bu kez Türkiye'ye karşı forma giyecek Melissa Vargas'ın karşılaşmaları şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda...

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Real Madrid taraftarının Arda Güler konusunda sabrı kalmadı!Real Madrid taraftarının Arda Güler konusunda sabrı kalmadı!
Şenol Güneş'in son halini görenler tanıyamadı!Şenol Güneş'in son halini görenler tanıyamadı!
Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti!Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti!
Anahtar Kelimeler:
Voleybol melissa vargas atan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.