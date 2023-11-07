Melissa Vargas'ı bu kez bizim durdurmamız gerekecek... Milli oyuncu, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in grubuna düştü!

Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Çin Ligi'nin ilk haftasında Vargas'ın formasını giydiği Tianjin, Shandong'u konuk etmişti. 3-0 sonuçlanan maçta takımının en çok sayı atan oyuncularından biri olan Melissa Vargas büyük alkış toplamıştı.

BİZİMLE EŞLEŞTİLER!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda temsilcilerimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, Melissa Vargas'ın formasını giydiği Tianjin Bohai Bank ile eşleşti.

TİANJİN BOHAİ BANK'IN EN SİLAHI MELİSSA VARGAS

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Çin'e transfer olan Melissa Vargas, Çin ekibinin en güçlü silahı olarak dikkat çekiyor. Bu kez Türkiye'ye karşı forma giyecek Melissa Vargas'ın karşılaşmaları şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda...





