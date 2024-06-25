Melissa Vargas, Milletler Ligi'ne damgasını vurdu! Olağanüstü performansı şampiyonluğa yetmedi...

Filenin Sultanları'nın en önemli oyuncularının başında gelen Melissa Vargas'ın olağanüstü performansı şampiyonluğa yeterli olmadı.

VARGAS ZİRVEDE YER ALDI

2024 Milletler Ligi boyunca toplam 293 sayı üreten Melissa Vargas, en skorer oyuncu olma başarısı gösterdi.

Vargas'ı; 272 sayıyla Japon yıldız Sarina Nishida ve 249 sayıyla Brezilyalı milli voleybolcu Gabriela Guimaraes takip etti.

DİĞER SKORER EBRAR

Takımımızda Vargas'ı takip eden diğer yıldız Ebrar Karakurt oldu. Ebrar, Milletler Ligi'nde 150 sayı üretmeyi başardı ve genel tabloda 15. sırada yer aldı.







