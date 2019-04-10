SPOR

Melnjak: Beşiktaş yenilgisini telafi edeceğiz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 10.04.2019 19:52 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Hırvat defans oyuncusu Dorio Melnjak, Beşiktaş karşısında farklı mağlup olmalarıyla ilgili olarak, "Maçın skoru oynadığımız futbolun hakkı değildi. Önümüzdeki maçta bu yenilgili telafi edeceğiz" dedi.

Melnjak: Beşiktaş yenilgisini telafi edeceğiz

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak Beşiktaş maçında farklı mağlup olmayı hak etmediklerini söyledi.

Melnjak, “Skorun oyunu yansıtmadığını düşünüyorum. Yenildik, istediğimiz skoru elde edemedik fakat genel olarak takımın zihinsel olarak çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki karşılaşmada da bu yenilgiyi telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Maça ilk başladığımızda biz daha istekliydik, istediğimizi maça daha iyi yansıtabiliyorduk ama tam o anda ilk golü yedik. Sonrasında ikinci golü yedik ve devre arasına biz çok üst düzeyde oynamamıza rağmen mağlup girdik. Daha sonrasında topun kontrolü bizdeydi, topa sahip olan bizdik, pozisyonlara girdik ama bir şekilde atamadık. Onlar attılar, aradaki fark da buradan kaynaklandı. Tekrar söylemekte fayda var, bence skor hiçbir şekilde oyunun hakkını yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor Dorio Melnjak

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