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Meltem Cumbul 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağış yaptı! Konserden toplanan 40 bin doları bağışladılar

23.02.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Meltem Cumbul da New York'ta yardım konserleri düzenledi ve elde edilen geliri 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı.

Meltem Cumbul 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağış yaptı! Konserden toplanan 40 bin doları bağışladılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı ve onlarca kayıp verildi. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurmuştu.

Meltem Cumbul, "Gelecek hafta sonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulunmuştu.

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Bir süredir yurt dışında olan Meltem Cumbul Bir Kira Bir Yuva kampanyasına ABD'de yapılan konserin geliri olan 40 bin doları bağışladı.

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Meltem Cumbul ele aktan

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