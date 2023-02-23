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Usta oyuncu Metin Akpınar, 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 500 bin TL bağışladı

23.02.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Halk TV'de bağış toplandı. Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptı. Usta sanatçı yaptığı bu paylaşımla Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

Usta oyuncu Metin Akpınar, 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 500 bin TL bağışladı

Kahramanmaraş'ı sarsan depremlerden sonra barınma problemleri ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cem Adrian'ın "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" adlı türküyü seslendirdiği gecede İsmail Küçükkaya ve Seda Selek sundu.

Geceye bağış yağdı. Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptı. Usta sanatçı yaptığı bağışla sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da 'Metin Akpınar' hashtag'i adı altında kısa sürede çok sayıda tweet atıldı.

Akpınar'ın bağışına "Helal olsun" yorumları geldi.

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Hatay bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu.


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