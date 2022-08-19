Meltem Cumbul Türkiye'den gidiyor! İşte sebebi

Yılan Hikayesi, Gönül Yarası, Duvara Karşı gibi önemli yapımlarda rol alan Meltem Cumbul aldığı bir haberle çok mutlu oldu. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşları ile oturup, sohbet eden Cumbul Türkiye'yi bir süreliğine terk ettiğini açıkladı.

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul açıklamasında şunları söyledi:

Biliyorsunuz uzun zamandır New York'tayım. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York'ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim. Artık çalışmalarıma bir süre orada devam edeceğim. İşim orada olabilir ama Türkiye'mi çok seviyorum" dedi.

