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Meltem Cumbul Türkiye'den gidiyor! İşte sebebi

19.08.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Alabora ile oynadığı Yılan Hikayesi dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul bir süre Türkiye'de bulunmayacak. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

Meltem Cumbul Türkiye'den gidiyor! İşte sebebi

Yılan Hikayesi, Gönül Yarası, Duvara Karşı gibi önemli yapımlarda rol alan Meltem Cumbul aldığı bir haberle çok mutlu oldu. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşları ile oturup, sohbet eden Cumbul Türkiye'yi bir süreliğine terk ettiğini açıkladı.

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul açıklamasında şunları söyledi:

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Biliyorsunuz uzun zamandır New York'tayım. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York'ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim. Artık çalışmalarıma bir süre orada devam edeceğim. İşim orada olabilir ama Türkiye'mi çok seviyorum" dedi.

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Yılan Hikayesi dizisi Meltem Cumbul
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