Meltem Miraloğlu'dan Onur Akay hakkında suç duyurusu!

Meltem Miraloğlu, köşe yazıları ve katıldığı magazin programlarında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay hakkında avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TEDBİR KARARI İSTEDİ

Miraloğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurarak, Onur Akay hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Yayın kanalları üzerinden Meltem Miraloğlu’nun kişiliği ve aile hayatı ile ilgili Onur Akay tarafından açıklamalar yapılmakta olduğuna dikkat çekilen tedbir talebinde, ayrıca kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Akay’a konuşma yasağı getirilmesi istendi.

