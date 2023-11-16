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Memati'nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan son haliyle gündem oldu! Gören aynı şeyi söyledi

16.11.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran güçlü kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Gamze Güneş' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Didem Taslan, dizide Memati'nin sevgilisine hayat veriyordu. Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü isim son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan şimdi de son haliyle gündem oldu.

KURTLAR VADİSİ 2

Son olarak Fox Tv'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da rol alan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü ismi gören herkes aynı şeyi söylüyor.

kurtlar vadisi

49 yaşında olan Didem Taslan'ın paylaşımlarına sosyal medyada; 'Yaşlandıkça güzelleşiyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çok güzel', 'Tanrı kadını yarattı', 'Değişmiyor. Yıpranmıyor. Zinhar yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapılıyor.

Didem Taslan 1

1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Didem Taslan katılmış olduğu ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

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1994 yılında ise Türkiye ikinci güzeli olarak seçildi. Gemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

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Didem Taslan, modellik ve mankenliğinin yanında dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. Didem Taslan ilk olarak 1993 yılında yayınlanan Bizim Mahalle isimli dizide rol alarak ekranlara çıktı.

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Ünlü isim daha sonra Marziye, Mavi Düşler, Yeni Hayat, Kınalı Kar, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Bebek İşi ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Didem Taslan 5

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