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  4. Meme kanserini yenmişti! Şimal'den kötü haber geldi! Sevenlerinden dua istedi

Meme kanserini yenmişti! Şimal'den kötü haber geldi! Sevenlerinden dua istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 16:08
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2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi. Ünlü isim, hastalığına yine yakalandığını açıkladı ve sevenlerinden dua istedi.

MYNET-Ünlü şarkıcı Şimal uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü isimden yine üzen haber geldi.

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8 saatlik operasyonun ardından, tedaviye başlayan ve kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren Şimal, hastalığının metastaz yaptığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ünlü isim sevenlerinden dua isteyerek; "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat Dm kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı.

ŞİMAL

Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin! " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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