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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da gençlerle buluştu:

09.01.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde süt ve süt ürünleri kooperatifinde üreticilerle buluşan İnce, Nazilli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, daha sonra 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı restoranın önüne karanfil bıraktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da gençlerle buluştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Türklüğü kaldıracak, Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldıracak. Devrim Kanunlarını kaldıracak. Nereden aldın icazeti sen. Kraliçe'nin genel başkanı mısın sen?" dedi.

Ardından Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gençlerle bir araya gelen İnce, buradaki konuşmasında CHP'de 42 sene çalıştığını belirtti.

CHP'de başdanışman Nuşirevan Elçi'nin, parti binasındaki basın toplantı salonunda verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırdığı yönündeki tartışmalara değinen İnce, "Burada Türk bayrağı, burada parti bayrağı var. Basın toplantı salonu. Danışman atamışlar birini. Danışman geliyor Türk bayrağını kaldırıyor, fotoğraf çektiriyor. 130 milletvekilinden biri çıkıp 'Sen kimsin ya' diyemiyor. Bana soruyorlar 'Neden ayrıldın?' İyi ki ayrılmışım orada ne işim var." ifadelerini kullandı.

İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Türklüğü kaldıracak, Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldıracak. Devrim Kanunlarını kaldıracak. Nereden aldın icazeti sen. Kraliçe'nin genel başkanı mısın sen? Sen kimin genel başkanısın? Bunlara pabuç bırakmayacağız."

İnce, programda gençlerin sorularını da yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Muharrem İnce CHP Memleket Partisi

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