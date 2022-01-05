YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce tarımla ilgili değerlendirmede bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce tarımla ilgili değerlendirmede bulundu:

05.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Derhal bir üretim seferberliği başlatılmalıdır, tarımda ithalatı unutun, 'Yetmiyorsa dışarıdan alırız' kafasını terk edin"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Derhal bir üretim seferberliği başlatılmalıdır, tarımda ithalatı unutun, 'Yetmiyorsa dışarıdan alırız.' kafasını terk edin" dedi.

İnce, Amasya'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 20 yıl önce iktidara geldiğini hatırlatan İnce, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Dünyada ilk 10 ekonominin arasına girecektik, kişi başı 25 bin dolar gelirimiz olacaktı...Hiçbiri olmadı. Bırak ilk 10'a girmeyi 20 ile 21 arasında gidip geliyoruz dünyada. Hatta daha geri düştük. İki trilyon dolar falan hayatta yok ortada, 25 bin doları kim kaybetmiş de biz bulalım, hiçbir hedef tutmadı. 19-20 yılın sonunda bir ekonomik çöküşle karşı karşıyayız, bir enkaz ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Tarımsal üretimin önemine dikkati çeken İnce, şöyle devam etti:

"Amasya'dan ülkeyi yönetenleri uyarıyorum, vatandaş perişan, bu kafayla devam ederseniz bunun sonu felakettir. Derhal bir üretim seferberliği başlatılmalıdır, tarımda ithalatı unutun, 'Yetmiyorsa dışarıdan alırız.' kafasını terk edin. Bir: Paramız yok. İki: Paran olsa bile satmayacaklar, kendine lazım adamın. Türkiye'de sulamanın yüzde 75'i vahşi sulama ile yapılıyor derhal bunu çözmemiz lazım. Amasya'da kuru tarım yüzde 63, sulu tarım 37 ise bunu tersine çevirmeliyiz, bunu yapabilmeliyiz. Tohum, gübre, ilaç, yem, elektrik vergilerini derhal düşürün. Felaket kapımızdadır tekrar, tekrar uyarıyorum."

İnce, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı ve Üniversite ile Mustafa Kemal Paşa caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıAmasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:54
Öğle
12:47
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:56

Amasya Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Şenel Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Hakan Eczanesi
Merzifon
Esra Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.