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Memleketi Hatay'ın hali kahretti! CZN Burak ağlayarak yardım istedi

07.02.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1996 yılında Hatay'da dünyaya gelen CZN Burak deprem sonrası memleketinin halini görünce ağlayarak yardım istedi. Kahramanmaraş ve 10 ili yıkan depremden sonra hemen yardım hazırlıklarına başlayan fenomen "Lütfen herkes elinden geleni yapsın" dedi.

Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açan Hatay-Yayladağ doğumlu CZN Burak gözyaşları içinde paylaşım yaptı.

Erzak TIR'ları hazırladığını belirten Burak Özdemir o hazırlıkları ise gözyaşları içinde anlattı.

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Restoranlarının depolarında bulunan erzakları deprem bölgelerine ulaştırmak için kolları sıvayan Burak Özdemir, erzakları bir merkezde toplamaya başladı. Restoranında ekmek fırının harekete geçiren CZN Burak elinden geleni yaptığını söyledi.

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Burak Özdemir, 'Herkes elinden geleni yapsın' diyerek deprem bölgeleri için yaptığı hazırlığı gözyaşları içinde anlattı.

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