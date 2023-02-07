Memleketi Hatay'ın hali kahretti! CZN Burak ağlayarak yardım istedi

Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açan Hatay-Yayladağ doğumlu CZN Burak gözyaşları içinde paylaşım yaptı.

Erzak TIR'ları hazırladığını belirten Burak Özdemir o hazırlıkları ise gözyaşları içinde anlattı.

Restoranlarının depolarında bulunan erzakları deprem bölgelerine ulaştırmak için kolları sıvayan Burak Özdemir, erzakları bir merkezde toplamaya başladı. Restoranında ekmek fırının harekete geçiren CZN Burak elinden geleni yaptığını söyledi.

Burak Özdemir, 'Herkes elinden geleni yapsın' diyerek deprem bölgeleri için yaptığı hazırlığı gözyaşları içinde anlattı.



