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Memleketine kimse inanamamıştı! Galatasaray yeni kalecisini buldu, yönetime önerildi

Galatasaray'da Muslera'nın ayrılma kararı vermesinin ardından kaleci arayışları hız kazanırken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken daha önce Manchester United'ın da istediği 1.90'lık file bekçisi yönetime önerildi. İşte detaylar...

Memleketine kimse inanamamıştı! Galatasaray yeni kalecisini buldu, yönetime önerildi
Berker İşleyen
Zion Suzuki

Zion Suzuki

JAP Japonya
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Parma
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray yeni sezon için kolları sıvarken transferde bu kez erken davranmak istiyor. Fernando Muslera'nın gidşampiyon olarak tamamlayan, gelecek sezon direkt Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacak olması nedeniyle önceliğini kaleci transferine veren Cimbom'un gündemine birçok isim geldi.

MENAJERLER ÖNERDİ

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Ajansspor'un haberine göre, Parma'da forma giyen kaleci Zion Suzuki menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi ve yıllık ücretiyle hakkında bilgi aldı. 1.90'lık kaleci, 18 kez Japonya A Milli Takım formasını giydi.

MEMLEKETİ OLAY OLMUŞTU

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Daha önce Manchester United'ın da gündemine gelen Japon kalecinin İtalyanca konuşması sporseverlerin dikkatini çekti. Taraftarlar, sosyal medyada gündem olan Suzuki'nin Japonyalı olduğuna inanmakta güçlük çekti. Babası Ganalı olan Zion'un annesi ise Japon. ABD'de de doğan başarılı kalecinin siyahi olması sebebi ise babasının Ganalı olmasıdır. Zion ise milli takım olarak Japonya'yı tercih etti.

8.2 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

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Zion Suzuki'nin kariyerinde Urawa Reds, St. Truiden ve Parma kulüpleri bulunuyor. Suzuki, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 8.2 milyon Euro bonservis ücretiyle St. Truiden'den Parma'ya gitti.

22 yaşındaki file bekçisi bu sezon Serie A'da Parma formasıyla çıktığı 37 maçta kalesinde 53 gol gördü, 8 karşılaşmada ise gole izin vermedi.

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