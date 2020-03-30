Memphis Depay'dan çay paylaşımı gündem oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. 26 yaşındaki futbolcu karantina günlerinde neler yaptığını zaten sık sık takipçileri ile paylaşıyor.
Depay, bu kez Instagram hikaye bölümünde sofrasını paylaştı. Sofrada bulunanlar Türk takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Masada kek ve çayın bulunması, Türk adetlerinden biri olan 'Gün' olayını yansıttığı ifade edildi.
Kısa zamanda bu paylaşımdan dolayı yıldız futbolcuya, "Karantina günlerinde Türk sofrası" mesajlar atılmaya başlandı.
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