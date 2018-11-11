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Memphis Grizzlies 112 - 106 Philadelphia 76ers

NBA HABERLERİ  | 11.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın uzatmada Memphis Grizzlies'a 112-106 yenildiği maçta 12 sayı kaydetti.

Memphis Grizzlies 112 - 106 Philadelphia 76ers

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers'ın Grizzlies deplasmanında 112-106 mağlup olduğu karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergiledi.

Sezonun 7. galibiyetini alan Grizzlies'ta Mike Conley 32, Marc Gasol 18, Garrett Temple 17 sayı buldu. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Ben Simmons 18 sayı, 14 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken JJ Redick 20 sayı attı.

BUCKS UZATMADA KAYBETTİ
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers'a konuk olduğu maçı uzatmada 128-126 kaybetti. Clippers'ta Montrezl Harrell 26, Patrick Beverley 21, Tobias Harris 20 sayıyla takımının 7. galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 18 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma, 2 blokluk performansı sezonun 3. yenilgisini önleyemedi. Bucks'ta Malcolm Brogdon 23, Brook Lopez 20, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise 23 dakika görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

SONUÇLAR
Toronto Raptors-New York Knicks: 128-112
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 128-126 (Uzatmada)
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 119-99
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 99-98
Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 112-106 (Uzatmada)
Miami Heat-Washington Wizards: 110-116
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 116-100
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 96-89
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 111-96
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 86-101

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furkan korkmaz Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers

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