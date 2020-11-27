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Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diagne hakkında konuşan Pastorello, "Artık onu nereye, hangi ülkeye götüreyim" ifadelerini kullandı.

Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?

Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golcüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.

"NEREYE GÖTÜREBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

29 yaşındaki futbolcu, kendisine İtalya, Suudi Arabistan, Çin, Türkiye ve Belçika gibi ülkelerde oynamasını sağlayan İtalyan menajer Federico Pastorello'yu bitmek bilmeyen istekleri yüzünden sonunda isyan ettirdi.İkilinin, transfer konusunda bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.Pastorello ile yollarını ayıran Mbaye Diagne'nin yeni menajeri ise Brezilyalı Gustavo Menduca oldu.

Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı. İtalyan menajerin, "İtalya Belçika, Çin'de oynadı. Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye, hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz?" dediği öğrenildi.

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